В Южной Осетии возбудили дело из-за возведения Грузией блокпоста

ЦХИНВАЛ, 2 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело о нарушении госграницы в связи со строительством грузинского блокпоста в районе населенного пункта Уиста (Цнелис), сообщил ТАСС в понедельник генеральный прокурор республики Урузмаг Джагаев.

"По факту строительства на границе Южной Осетии с Грузией грузинского блокпоста было возбуждено уголовное дело", - сказал он.

В конце августа Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста.

По словам генпрокурора, для строительства блокпоста на этой территории "нет никаких оснований". "Ближайший населенный пункт (грузинский - прим. ТАСС) находится в 3 км, туда никто не переходит, жителям этого села никто ничем не угрожает… Очередная провокация, ничем больше объяснить эти действия не представляется возможным", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что по делу проводятся следственные действия. Кроме того, по его словам, прокуратура намерена изучить материалы работы комиссии парламентского расследования по вопросам делимитации и демаркации госграницы Южной Осетии с Грузией, доклад которой был представлен в югоосетинском парламенте в мае.