{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зариф: Иран приветствует российскую концепцию безопасности в Персидском заливе

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Иран приветствует выдвинутую российской стороной концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Что касается безопасности в Персидском заливе, то наш взгляд очень близок к российскому. Мы услышали инициативу России по безопасности в Персидском заливе, мы приветствуем эту инициативу", - сказал он.

Теги
ИранРоссияЗариф, Мохаммад Джавад
Пенс заявил, что Трамп может посетить Польшу осенью
Ранее президент США отменил поездку из-за надвигающегося на Соединенные Штаты урагана "Дориан"
Читать полностью