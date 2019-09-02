Зариф: Иран приветствует российскую концепцию безопасности в Персидском заливе

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Иран приветствует выдвинутую российской стороной концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Что касается безопасности в Персидском заливе, то наш взгляд очень близок к российскому. Мы услышали инициативу России по безопасности в Персидском заливе, мы приветствуем эту инициативу", - сказал он.