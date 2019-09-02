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Пенс заявил, что Трамп может посетить Польшу осенью

Ранее президент США отменил поездку из-за надвигающегося на Соединенные Штаты урагана "Дориан"

ВАРШАВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может посетить Польшу этой осенью. Об этом в понедельник заявил вице-президент США Майкл Пенс на совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой.

"Мы ожидаем, что Трамп совершит визит в Польшу этой осенью", - сказал Пенс.

Трамп должен был посетить Польшу с визитом 1-2 сентября, однако в последний момент отменил поездку из-за надвигающегося на Соединенные Штаты урагана "Дориан". Тогда было принято решение, что в Варшаву полетит Пенс. Власти Польши рассчитывают, что визит президента США все же состоится в ближайшие три месяца.

Дуда в свою очередь отметил, что с пониманием относится к отмене визита Трампа.

Теги
СШАПольшаДуда, АнджейТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)
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