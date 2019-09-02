Президент Польши считает, что с Россией нельзя сотрудничать в привычном режиме

ВАРШАВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда выступил против того, чтобы сотрудничать с Россией в привычном режиме. Об этом он заявил в понедельник на совместной пресс-конференции в Варшаве с вице-президентом США Майклом Пенсом, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли польская сторона возвращение к формату G8 с участием РФ.

"Это сложный вопрос, потому что ситуация с Россией очень сложная, если мы посмотрим на то, как Россия ведет себя в последние годы", - сказал Дуда, обвинив Россию в том, что она "реализует имперские амбиции путем военных действий и изменения границ".

"Россия в последние годы предпринимает такие действия, на которые не может смотреть равнодушно никто, кто уважает международное право и свободу других стран и народов", - утверждал польский лидер.

"В этом контексте стоит задать себе вопрос, стоит ли подходить к России по принципу business as usual, то есть сотрудничать с ней в своих интересах, - сказал он. - Я считаю, что нельзя".