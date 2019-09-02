Пенс заявил, что США выступают за увеличение европейских инвестиций в Украину

ВАРШАВА, 2 сентября. /ТАСС/. Европейские союзники США должны направить дополнительные инвестиции в Украину. С таким заявлением выступил в понедельник вице-президент США Майкл Пенс на совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Мы считаем, что европейским партнерам пора направить дополнительные инвестиции, чтобы поддержать народ Украины", - сказал он.

Также Пенс подчеркнул, что "США решительно поддерживали и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины". По словам Пенса, президент Украины Владимир Зеленский проинформировал его во время встречи о том, что в парламент страны было внесено более 250 законопроектов, направленных на борьбу с коррупцией.

"Для того, чтобы инвестировать дополнительные средства, президент [Трамп] хочет быть уверен, что деньги идут по назначению и будут направлены на обеспечение безопасности и стабильности Украины", - отметил Пенс.