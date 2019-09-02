СМИ: не менее шести полицейских погибли при взрыве вблизи Кундуза на севере Афганистана

ТАСС, 2 сентября. Как минимум шесть сотрудников афганских сил безопасности погибли в результате взрыва, прогремевшего в понедельник неподалеку от города Кундуз на севере Афганистана, сообщил телеканал TOLONews.

По данным местной полиции, взрыв произошел на окраине Кундуза, являющегося административным центром одноименной провинции. Подробности инцидента не приводятся.

Как сообщило в понедельник агентство Pajhwok со ссылкой на источник в сфере безопасности, в общей сложности 14 сотрудников правоохранительных органов Афганистана погибли в результате атак со стороны боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в провинциях Газни на востоке страны и Кундуз.

По данным МВД Афганистана, которые привел телеканал 1 сентября, в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на Кундуз, которая длилась более суток, по меньшей мере 20 представителей сил безопасности Афганистана и пять гражданских лиц погибли. Еще около 80 человек, в основном мирных жителей, получили ранения. Отмечалось, что город очищен от талибов и находится под контролем властей, 56 боевиков были ликвидированы.