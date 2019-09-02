Хантсман считает, что при Зеленском появилась надежда на решение проблемы Донбасса

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава диппредставительства США в РФ Джон Хантсман считает, что при президенте Украины Владимире Зеленском появилась надежда на решение проблемы Донбасса. Такое мнение посол, уходящий в отставку в октябре, высказал в интервью газете "Комсомольская правда", опубликованном в понедельник на сайте издания.

"При президенте Зеленском появилось ощущение надежды на то, что настает время решения проблемы Донбасса и ряда других, доставивших много бед обеим странам", - сказал он.

Дипломат отметил, что, несмотря на сложные отношения между РФ и США в последние два года, Москве и Вашингтону удалось открыть новые каналы для общения. "Не было вообще никакого взаимодействия. В силу большого количества самых разных причин. И это после долгих лет очень ограниченного общения. Я был очень рад тому, что мы открыли новые каналы для общения в тех областях, где есть общие интересы", - подчеркнул он.

Хантсман также рассказал о работе переговорщиков высокого уровня и специальных представителей, занимающихся вопросами КНДР, Афганистана и Сирии. По его словам, в данных областях США и Россия должны работать вместе для достижения регионального мира и стабильности. "И, наконец, контроль над вооружениями, возможно, самый важный вопрос в отношениях, потому что на обе наши страны приходится 90% ядерного оружия мира. А для обеих стран это огромная ответственность: добиться продолжения обсуждения вопросов безопасности, сокращения и большей прозрачности столь разрушительного оружия", - добавил посол.