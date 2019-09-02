СМИ: Джонсон может объявить о проведении досрочных выборов на этой неделе

ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Британский премьер-министр Борис Джонсон может уже на этой неделе объявить о намерении провести в стране досрочные парламентские выборы. Об этом сообщила на своей странице в Twitter обозреватель британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си Лора Кюннсберг.

"Как я понимаю, есть реальная возможность того, что Джонсон может внести в парламент предложение, попросив уже на этой неделе у депутатов созвать всеобщие выборы, но окончательное решение еще не принято", - написала Кюннсберг. О большом количестве слухов в правительстве и парламенте Соединенного Королевства о том, что Джонсон может объявить выборы, сообщают также политические обозреватели газеты The Guardian и телеканала Sky News.

По информации Кюннсберг, эта тема должна обсуждаться на заседании правительства, запланированном на вторую половину понедельника.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" - режиме пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit.