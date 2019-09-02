Хантсман не получил приглашение на слушания Думы по расследованию вмешательства в дела РФ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Хантсман сообщил, что его не приглашали в Госдуму для участия в заседании спецкомиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела России после публикации американским диппредставительством маршрута несанкционированных акций в Москве 3 августа.

"Нет, меня никто не приглашал [на заседание], - сообщил он в интервью газете "Комсомольская правда", опубликованном в понедельник на сайте издания. - Я был бы очень рад обсудить этот вопрос с кем угодно, но меня никто не приглашал. Я думаю, что не приглашали именно потому, что люди знают правду, а состоит она в том, что накануне демонстраций посольства должны публиковать консульские оповещения и предупреждать своих граждан, чтобы они держались подальше от мест их проведения. Моя первоочередная обязанность состоит в обеспечении безопасности американских граждан".

По мнению Хантсмана, отказ проинформировать людей о несанкционированных акциях свидетельствовал бы о "халатном отношении к своему долгу и к своим служебным обязанностям". "Поэтому я сделал то, что делал во всех других случаях, что я делал в Китае, и что сделал бы в Сингапуре, когда я был там послом: мы взяли документы, уже находящиеся в открытом доступе, и предупредили граждан США, что им лучше держаться подальше от конкретных мест, а также опубликовали карту, где эти места были обозначены, - пояснил он. - Вот что было на самом деле, и я очень удивлен, что стандартная функция посольства была представлена как нечто необычное".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство направит официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированных акций 3 августа в Москве. В числе СМИ, предпринявших такие попытки, она назвала германский телеканал Deutsche Welle.

Временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески 8 августа указали во время беседы в МИД РФ на недопустимость адресованных москвичам призывов телерадиокомпании Deutsche Welle к участию в несанкционированных массовых акциях. 9 августа МИД РФ сделал представление дипломату США за публикацию на сайте дипмиссии информации по несанкционированной акции в Москве 3 августа.