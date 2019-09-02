AFP: организаторов путча в Буркина-Фасо приговорили к длительным срокам

ПРЕТОРИЯ, 2 сентября. /ТАСС/. Военный трибунал Буркина-Фасо приговорил к длительным срокам лишения свободы генералов Жильбера Дьендере и Джибриля Бассоле за попытку государственного переворота в 2015 году. Об этом сообщило в понедельник агентство France Presse.

Дьендере, возглавлявший президентскую гвардию, получил 20 лет тюрьмы за "покушение на безопасность государства и убийство". Бассоле, который занимал ряд высоких правительственных постов, в том числе министра иностранных дел Буркина-Фасо (2007-2008 годы), приговорен к 10 годам заключения "за измену".

Переворот был совершен осенью 2015 года, однако путчисты во главе с Дьендере смогли удерживать в своих руках власть только в течение одной недели. Трибунал также признал осужденных главными организаторами путча.