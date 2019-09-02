Зариф уверен, что США не обеспечат безопасность на Ближнем Востоке

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Страны Запада должны осознавать, что стремление лишь к собственной выгоде не приведет к созданию безопасной обстановки на Ближнем Востоке. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Наш взгляд на будущее безопасности региона коренным образом отличается от взглядов американцев. Американцы видят безопасность через противоборство, мы видим безопасность через сотрудничество", - сказал Зариф.

По его словам, цель американцев состоит в том, чтобы заработать больше денег в регионе. "Но мы должны осознать, что безопасность - это не продажа и покупка", - подчеркнул иранский министр.

Зариф добавил, что если Саудовская Аравия готова к сотрудничеству с Ираном, то и Тегеран проявит готовность "пожать руки своим соседям" и поддержать любую их позитивную инициативу для большего взаимодействия.

"У нас два плана: план по созданию Ассамблеи межрегионального диалога в соответствии с нормами международного права и в соответствии с равноправием между различными странами на основе невмешательства, а также на основе пакта о ненападении. Поэтому мы думаем, что если региональные страны хотят спокойствия, то метод создания спокойствия как раз заключается в этом, а не в том, чтобы приглашать иностранный контингент, чтобы они присутствовали в регионе", - добавил министр.