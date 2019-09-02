Индия обсудит с РФ расширение сотрудничества вне оборонного и энергетического секторов

ТАСС, 2 сентября. Нью-Дели считает необходимым укреплять взаимодействие с Москвой не только в сфере атомной энергетики и оборонной промышленности, но и в нефтегазовой отрасли, а также в области освоения космического пространства. Об этом в понедельник заявил первый замминистра иностранных дел Индии Виджай Гокхале в преддверии визита премьер-министра Нарендры Моди во Владивосток для участия в V Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"У нас очень особенные отношения с Россией. Как отмечал неоднократно премьер-министр [Моди], Индии необходимо расширять сотрудничество с РФ не только в сфере атомной энергетики и обороны, но и в других отраслях экономики", - цитирует телеканал NDTV заявление Гокхале.

Он подчеркнул, что на полях ВЭФ во Владивостоке Индия "обсудит с российской стороной пути взаимодействия в нефтегазовой сфере, в области освоения космического пространства, железнодорожного строительства, а также двустороннее сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества, в формате Россия - Индия - Китай (РИК) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Индийская делегация во главе с министром нефти и природного газа, сталелитейной промышленности Дхармендрой Прадханом посетила Москву 29-30 августа в рамках подготовки к предстоящей поездке индийского премьер-министра во Владивосток по приглашению президента России Владимира Путина. Моди будет участвовать в качестве главного гостя в V Восточном экономическом форуме, который пройдет 4-6 сентября.