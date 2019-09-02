Ушедший в отставку с поста премьера Грузии Бахтадзе заявил, что покидает активную политику

ТБИЛИСИ, 2 сентября. /ТАСС/. Подавший в отставку с должности премьер-министра Грузии Мамука Бахтадзе заявил в понедельник, что не собирается оставаться в активной политике.

"Я остаюсь членом политического совета нашей партии ("Грузинская мечта - Демократическая Грузия" - прим. ТАСС). Если вас интересует мое личное мнение, то я настроен на то, чтобы не заниматься активной политикой", - сказал Бахтадзе на организованной им встрече с грузинскими телеведущими, которую транслируют местные СМИ. По словам экс-премьера, у партии может быть иное мнение, касающееся его будущего, однако он считает, что выполнил все цели и задачи, поставленные перед ним, и на данном этапе не видит себя в активной политике.

Бахтадзе стал премьер-министром Грузии в июне 2018 года. До работы премьером он занимал пост министра финансов.

Согласно конституции Грузии, после того, как премьер заявит об уходе с поста, все правительство автоматически уходит в отставку вместе с ним и министры будут исполнять обязанности до утверждения парламентом нового премьера и кабмина. На это у законодательного органа есть две недели. Преемник Бахтадзе еще не известен, однако грузинские СМИ утверждают, что новым премьером станет вице-премьер, глава МВД Георгий Гахария.