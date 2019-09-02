Вся надежда на Трампа. Пенс не пообещал властям Польши ничего конкретного

ВАРШАВА, 2 сентября. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс провел двусторонние переговоры в польской столице вместо президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который в последний момент отказался от поездки в Варшаву, пояснив свое решение надвигающимся на его страну ураганом.

В ходе визита Трампа Варшава и Вашингтон планировали подписать соглашение о сотрудничестве в военной сфере, в котором содержатся детали достигнутых странами ранее договоренностей о расширении американского военного присутствия в Польше.

В частности, там описываются шесть мест будущей дислокации американских войск в республике.

Однако из-за отмены визита президента, подписание этого документа решено было отложить.

Без прорыва

В результате польские власти лишь обсудили с Пенсом и представителями его делегации будущее сотрудничество в сфере безопасности, а представитель американской администрации заверил, что договоренности об увеличении численности солдат США с 4,5 до 5,5 тыс. будут выполнены. "Мы говорили о расширении американского присутствия в Польше. Рассчитываю, что в этом году мы подпишем окончательное соглашение, примем окончательные решения о том, какими будут места размещения [солдат США]", - сказал на итоговой пресс-конференции президент Польши Анджей Дуда.

По его словам, с Пенсом они говорили также "об американском участии в модернизации польской армии, росте расходов на оборону". "В будущем нас ждет приобретение вертолетов, которые заменят те, что мы использовали ранее, - отметил Дуда. - Надеемся, что в тендерах примут участие американские фирмы, так как США производят вооружение высокого уровня".

Отмены виз пока не будет

Не удалось Польше получить ожидаемого окончательного решения и в области отмены американских виз. В местных СМИ перед визитом Трампа широко обсуждалась возможность того, что американская администрация сделает соответствующее заявление. Однако Пенс польских партнеров обнадежить не смог.

По его словам, США включат Польшу в программу, позволяющую иностранным гражданам находиться на американской территории без визы в течение 90 дней, "когда будут выполнены критерии".

Дуда лишь смог выразить надежду, что к новому визиту Трампа в республику ситуация изменится к лучшему.

Следующий визит Трампа

Как рассчитывают в Варшаве, президент США посетит в страну в ближайшие три месяца. Или, по крайней мере, до конца года. "Мы ожидаем, что Трамп совершит визит в Польшу этой осенью", - обнадежил Пенс.

По неофициальной информации наблюдателей, в Белом доме хотят дождаться итогов предстоящих в Польше 13 октября парламентских выборов. Также появилось мнение, что американский лидер может прибыть в республику к Дню независимости, который отмечается в Польше 11 ноября.

Сети 5G

Оставив Польшу с пустыми руками, США, тем временем, решили свои задачи в области телекоммуникаций. В своих заявлениях представители Соединенных Штатов ранее называли нежелательным появление китайских сетей 5G в республике.

В ходе визита Пенса была подписана декларация о "безопасности создания сетей пятого поколения". Детали этого документа не разглашаются.

Со слов пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера, известно только, что после подписания этого документа стороны перейдут "к конкретике, то есть к вопросам научных исследований в этой области". "В конце концов нужно будет выбрать поставщика услуг, что вызывает споры", - указал он в эфире Польского телевидения.

Критика России

Не обошлось на польско-американских переговорах без критики России. Дуда, в частности, выразил сомнение в оправданности возвращения к формату G8 с участием РФ. "Это сложный вопрос, потому что ситуация с Россией очень сложная, если мы посмотрим на то, как Россия ведет себя в последние годы", - сказал Дуда, обвинив РФ в том, что она "реализует имперские амбиции путем военных действий и изменения границ".

"Россия в последние годы предпринимает такие действия, на которые не может смотреть равнодушно никто, кто уважает международное право и свободу других стран и народов", - утверждал польский лидер. "В этом контексте надо задать себе вопрос, стоит ли подходить к России по принципу business as usual, то есть сотрудничать с ней в своих интересах, - сказал он. - Я считаю, что нельзя".

Пенс, в свою очередь, призвал Польшу быть бдительной в свете приписываемых России попыток оказывать влияние на выборы в мире. "С ее [РФ] желанием вмешиваться в выборы в Европе и по всему миру нам пора быть бдительными относительно намерений и действий, предпринимаемых Россией", - сказал он.

Помощь Украине

В ходе своего выступления в Варшаве Пенс также высказал мнение о том, что "европейским партнерам пора направить дополнительные инвестиции, чтобы поддержать народ Украины". "Дело в том, что по большей части США оказывают помощь Украине. Мы с гордостью это делаем, но считаем, что пришло время, чтобы наши европейские партнеры тоже постарались", - указал он.

По словам Пенса, президент Украины Владимир Зеленский проинформировал его во время встречи о том, что в парламент страны было внесено более 250 законопроектов, направленных на борьбу с коррупцией. "Для того, чтобы инвестировать дополнительные средства, президент [Трамп] хочет быть уверен, что деньги идут по назначению и будут направлены на обеспечение безопасности и стабильности Украины" - отметил Пенс.