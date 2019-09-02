ЛНР завершила демонтаж укреплений у моста в Станице Луганской

ЛУГАНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Специалисты Луганской народной республики (ЛНР) завершили работы по демонтажу фортификационного сооружения Народной милиции республики у моста в Станице Луганской на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в понедельник заявил представитель МЧС ЛНР Дмитрий Кабыщенко.

"Закончилась разборка фортификационных сооружений на мосту у станицы, наводим окончательный порядок, наши ребята убирают песок, мусор. В целом, с нашей стороны мы полностью выполнили свои обязательства по достигнутым ранее договоренностям", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Кабыщенко добавил, что украинская сторона, несмотря на обещание завершить демонтаж укреплений синхронно с ЛНР, так и не сделала этого. По его словам, со стороны Киева нет действий по демонтажу, "идет какая-то имитация, то есть с минимальными усилиями и спустя рукава".

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский ранее в понедельник подтвердил информацию об окончании демонтажа фортификационных сооружений представителями Луганской народной республики. Он добавил, что украинская сторона начинает работы по восстановлению моста в районе Станицы Луганской.

Мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской - единственный официальный пункт пропуска между Украиной и ЛНР. Движение транспорта по мосту, который был частично подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, в настоящий момент невозможно. Пеший переход организован по временным деревянным лестницам и настилам. После разведения сил у Станицы Луганской стороны конфликта 31 июля на встрече контактной группы в Минске согласовали план ремонта моста.