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Трамп назвал главными врагами США фейковые СМИ

Американский лидер раскритиковал журналистов, не проверяющих факты

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп убежден, что главными противниками страны являются СМИ, производящие фейковые новости. Об этом американский лидер написал в понедельник в Twitter.

"Фейковые СМИ полностью обезумели! Они пишут, что хотят, редко ссылаются на источники, никогда не проверяют факты. Они берут хорошие новости и превращают их в плохие", - говорится в сообщении Трампа.

"Хорошая новость в том, что мы выигрываем. Наши настоящие оппоненты не демократы и небольшое число потерявшихся республиканцев, наши главные противники - фейковые СМИ, - подчеркнул президент. - Никогда еще они не были так плохи!".

Теги
СШАТрамп, Дональд
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