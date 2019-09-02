СМИ: число арестованных по делу о беспорядках в Индонезии превысило 50 человек

ТАСС, 2 сентября. Власти Индонезии объявили о заключении под стражу еще 20 человек, которые, предположительно, участвовали в массовых беспорядках в провинциях Папуа и Западное Папуа на востоке страны. Об этом в понедельник сообщает агентство ANTARA.

22 августа стало известно о 34 арестованных по делу о беспорядках.

"Полиция арестовала 20 человек по подозрению в кражах и вандализме во время протестов", - говорится в сообщении.

Как сообщил представитель местной полиции, слова которого приводит агентство, число подозреваемых может возрасти. "Сотрудники правоохранительных органов продолжают следственные действия в городах Соронг и Маноквари (провинция Западное Папуа - прим. ТАСС)", - сказал он.

Массовые волнения на востоке Индонезии продолжаются уже две недели. Формальным поводом для них послужил инцидент 18 августа во втором по величине городе страны Сурабая (административный центр провинции Восточная Ява). По свидетельству очевидцев, студенты яванцы, представители крупнейшей этнической группы, начали оскорблять, а затем избивать учащихся из провинций Папуа и Западное Папуа. В результате волнений погибли семь человек, в том числе один военнослужащий.