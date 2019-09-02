В Тунисе стартовала избирательная кампания на досрочных президентских выборах

ТУНИС, 2 сентября. /ТАСС/. Избирательная кампания на досрочных президентских выборах официально стартовала в понедельник в Тунисе. Как следует из утвержденного Высшей независимой комиссией по выборам (выполняет функции центризбиркома) графика, она пройдет с 2 по 13 сентября, 14-е объявлено днем тишины, а 15-го состоится первый тур.

В связи с предстоящими выборами власти республики приняли дополнительные меры безопасности. В частности, мобилизованы дополнительные подразделения МВД и Национальной гвардии Туниса, а 30 августа временный президент страны Мухаммед ан-Насер подписал указ о продлении до 31 декабря 2019 года действия режима чрезвычайного положения на всей территории государства.

В первом туре примут участие 26 человек, в том числе две женщины. Среди претендентов - чиновники, лидеры политических партий, общественные деятели, представители молодежных ассоциаций и творческой интеллигенции. В число кандидатов вошли бывший президент Монсеф Марзуки (возглавлял страну в 2011-2014 годах), экс-премьеры Хамади Джебали (в 2011-2013 годах) и Мехди Джомаа (в 2014-2015 годах), нынешний глава правительства Юсеф Шахед, глава министерства национальной обороны Абдель Карим аз-Збиди, временно исполняющий обязанности спикера парламента Абдельфатах Муру (кандидат от исламистской партии "Ан-Нахда"), экс-министр туризма Сельма Эллуми Рекик (в 2015-2018 годах), а также находящийся под следствием и помещенный в тюрьму тунисский медиамагнат Набиль Каруи, которого обвиняют в отмывании денег, коррупции и уклонении от уплаты налогов.

Аз-Збиди, Шахед и Муру считаются основными претендентами. Как полагают тунисские эксперты, со счетов нельзя списывать и Набиля Каруи, который получил большую популярность благодаря реализованным его благотворительной ассоциацией "Халиль Тунси" гуманитарным программам.

Первый тур изначально был запланирован на 17 ноября, но в связи со смертью главы государства Бежи Каида ас-Себси было принято решение об организации досрочного голосования 15 сентября. Предварительные результаты голосования планируется объявить 17 сентября.