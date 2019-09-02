Представитель правительства Ирана подтвердил факт взрыва на космодроме

ТЕГЕРАН, 2 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии подтвердил факт взрыва, произошедшего на космодроме в Иране. Об этом в понедельник сообщает телерадиовещательная компания IRIB.

"Правительство обсуждало взрыв, произошедший на стартовом комплексе. На тот момент спутник еще не был перенесен на это место", - заявил Рабии. По его словам, "взрыв произошел по техническим причинам".

В четверг Национальное общественное радио США сообщило, что Иран предпринял попытку осуществления запуска ракеты с космодрома имени Имама Хомейни, которая оказалась неудачной

В пятницу министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми опроверг сведения о неудачном запуске спутника. По его словам, "в действительности спутник "Нахид-1" в хорошем состоянии и сейчас находится на испытательной площадке".