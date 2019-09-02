Правовой комитет Рады одобрил законопроект об уменьшении числа депутатов Рады до 300

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Правовой комитет Верховной рады одобрил в понедельник законопроект об уменьшении числа депутатов украинского парламента с нынешних 450 до 300.

Комитет рекомендовал включить его в повестку дня нынешней сессии Рады. Одновременно парламенту рекомендовано направить законопроект в Конституционный суд, чтобы получить окончательное заключение, так как речь идет об изменениях в основной закон страны.

Для его принятия в Раде документ должны поддержать не менее 300 депутатов, то есть конституционное большинство. Партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" контролирует только простое большинство - 254 места. Вместе с тем, как показало недавнее голосование в первом чтении по другому конституционному закону - о снятии неприкосновенности с депутатов, поставленная цель вполне достижима. За снятие неприкосновенности проголосовали 363 депутата.

В случае принятия законопроекта о сокращении численности Верховной рады, он коснется депутатов уже следующего созыва.