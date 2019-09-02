Глава МИД Ирана считает, что США пытаются дискредитировать астанинский формат по Сирии

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. США препятствуют выполнению достигнутых в рамках астанинского процесса договоренностей, в частности формированию сирийского конституционного комитета. Такое мнение выразил в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в эфире телеканала "Россия-24".

"К сожалению, США в борьбе с терроризмом всегда были неискренни. Они преследуют совсем другие цели, одна из которых - постоянная дискредитация астанинского формата. Например, в прошлом году в Астане (ныне Нур-Султан - прим. ТАСС) договорились о формировании конституционного комитета в Сирии, но США сделали все, чтобы сорвать эту договоренность и, к сожалению, добились своего. И сейчас мы вновь вынуждены заниматься этим", - сказал он, напомнив что за последние четыре года благодаря астанинскому формату стороны смогли "урегулировать очень много острых вопросов".

Глава МИД Ирана отметил, что сегодня "американцы вновь фактически срывают соглашение о прекращении огня в Идлибе". "США всегда поддерживают Израиль и таким образом объективно способствуют международному терроризму", - резюмировал он.

В конце августа спецпосланник генсека ООН Гейр Педерсен выступил с инициативой провести в Женеве форум по урегулированию ситуации в Сирии с участием как стран астанинского формата (Россия, Иран и Турция), так и "малой группы" (Великобритания, Германия, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция). Педерсен также заявлял, что сирийский конституционный комитет, решение о создании которого было принято на Конгрессе сирийского национального диалога в январе 2018 года, может быть создан до конца сентября 2019 года.

Астанинский процесс - переговоры по инициативе РФ, Ирана и Турции в столице Казахстана: первый раунд прошел в январе 2017 года, а последний, тринадцатый, в начале августа 2019 года. Следующая встреча высокого уровня по Сирии запланирована на октябрь.