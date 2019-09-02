Польша подписала с США декларацию о безопасности сетей пятого поколения

ВАРШАВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник подписал с вице-президентом США Майклом Пенсом декларацию о "безопасности создания сетей пятого поколения". Текст документа опубликован на сайте польского правительства.

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"Польша и США декларируют стремление укреплять сотрудничество в области 5G, - указано в документе. - <...> Защита этой сети нового поколения от нарушений в работе, манипуляций, обеспечение приватности и индивидуальных свобод гражданам Польши и США имеет фундаментальное значение".

Стороны договорились придерживаться ранее принятых документов в области безопасности сетей 5G, которые касаются их создания в условиях честной конкуренции и на базе существующего права.

"Польша и США соглашаются с тем, что в рамках этого решительного и всестороннего подхода к безопасности сетей 5G необходима внимательная и полная оценка компонентов и производителей программного обеспечения. Верим, что все страны должны проследить за тем, чтобы в наших сетях участвовали только надежные поставщики услуг", - следует из декларации, в которой рекомендуется перед заключением каких-либо договоров убедиться, что поставщик услуг "не контролируется чужим правительством без возможности доступа к независимому судопроизводству", "имеет прозрачную структуру собственности" и деятельности.

По словам пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера, после подписания документа стороны перейдут "к конкретике, то есть к вопросам научных исследований в этой области". "В конце концов нужно будет выбрать поставщика услуг, что вызывает споры", - сказал он Польскому телевидению.

Сети пятого поколения в Польше

29 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Стокгольме заявил, что Варшава придает большое значение безопасности инвестирования в развитие сетей пятого поколения и взаимодействует в этой области с крупными провайдерами, рассматривая, в том числе сотрудничество со шведской телекоммуникационной компанией Ericsson.

В своих заявлениях представители США ранее говорили о нежелательности появления в Польше сетей 5G, созданных с помощью китайского оборудования. В январе польские власти задержали сотрудника корпорации Huawei, занимающейся созданием 5G в Европе, по подозрению в шпионаже в пользу КНР. Польша намерена отказаться от использования оборудования Huawei при внедрении 5G, однако решение по этому вопросу пока не принято.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.