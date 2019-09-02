Глава МИД Турции раскритиковал коллег по НАТО за политику двойных стандартов

БЛЕД /Словения/, 2 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал в понедельник коллег по НАТО за политику двойных стандартов по отношению к его стране из-за развивающихся отношений с Россией.

"Когда произошел инцидент с самолетом [в 2015 году], коллеги по НАТО советовали нам как можно скорее нормализовать отношения с Россией. Однако сейчас те же самые партнеры начали выступать против улучшения наших отношений с Россией. На одном из ужинов глав МИД стран НАТО я у них спросил, не они ли советовали мне улучшать отношения с РФ и почему они теперь нас критикуют", - сказал Чавушоглу на XIV Международном стратегическом форуме в словенском городе Блед.

При этом турецкий министр добавил, что Анкара своим сотрудничеством с Москвой "не проводит политику отклонения от Запада и сближения с Востоком".

Между тем, в минувшие выходные президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле заявил, что его страна "не намерена отказываться ни от членства в НАТО, ни от своих союзников".