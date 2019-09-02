Зариф заявил, что Иран и Россия проведут совместные военные учения в Индийском океане

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Совместные российско-иранские военные учения пройдут в Индийском океане. Об этом сообщил в понедельник на брифинге глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, отвечая на вопрос о военном сотрудничестве двух стран в рамках профильного соглашения.

"Мы будем проводить совместные с Россией военные учения в Индийском океане. Может, другие страны тоже будут заинтересованы в том, чтобы присоединиться к этим учениям", - сказал он.

Планы США

Действия США по созданию коалиции в регионе Персидского залива носят агрессивный характер, отметил также Зариф.

"Действия США по созданию коалиции в нашем регионе - это агрессивные действия. Если кто-то примкнет к такой агрессивной коалиции, то он, конечно, двигается по враждебному пути в отношении Ирана", - сказал он.

"Наш регион не будет безопасным, если в нем будет расширяться военное присутствие. Безопасность судоходству может обеспечить лишь соблюдение норм международного права во всем. Нельзя заниматься пиратством и требовать обеспечения безопасности своего судоходства", - отметил министр.

По его мнению, увеличение военного контингента в Персидском заливе приведет к ухудшению ситуации с безопасностью. "У Ирана побережье на Персидском заливе - 2 тыс. км, на Оманском заливе - еще столько же. Иран контролирует север Ормузского пролива. Никто не может обеспечить безопасность в Персидском заливе без Ирана", - добавил глава МИД исламской республики.

Ситуация в регионе обострилась 19 июля, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер задержали "в связи с нарушением международных правил" и сопроводили до берега для проверки. Госдепартамент объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов мира.