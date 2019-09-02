Таджикские пограничники открыли предупредительный огонь в воздух при инциденте на границе

БИШКЕК, 2 сентября. /ТАСС/. Инцидент, в ходе которого были сделаны предупредительные выстрелы в воздух, произошел в понедельник на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщила киргизская государственная пограничная служба (ГПС).

"На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел конфликт, в ходе которого таджикские пограничники совершили предупредительные выстрелы в воздух", - говорится в сообщении. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

По данным ГПС, причиной инцидента стала попытка киргизских граждан загрузить щебень из реки Аксай, которая находится на территории Баткенского района Баткенской области республики. "В это время на другой берег реки (территория Таджикистана - прим. ТАСС) прибыл пограничный наряд, который произвел три предупредительных выстрела в воздух", - отмечает ведомство.

Дальнейшего обострения ситуации на границе двух республик не последовало. "В целях выяснения причин и обстоятельств конфликта, а также недопущения его эскалации в настоящее время проходит встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана", - подчеркивается в сообщении ГПС.

Протяженность границы между двумя государствами составляет около 970 км. После развала Советского Союза вдоль нее образовалось примерно 70 спорных участков, которые периодически становились причиной возникновения конфликта между местными жителями и военнослужащими двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия. Около двух с половиной лет назад Бишкек и Душанбе договорились об активизации демаркации и делимитации общего участка границы. На данный момент удалось договориться о линии прохождения рубежа на протяжении почти 600 км.