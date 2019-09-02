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Зеленский уволил экс-главу Генсштаба ВСУ Виктора Муженко с военной службы

Муженко был снят с должности главы Генштаба ВСУ 21 мая

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко. Об этом сказано в указе главы государства.

"Уволить генерала армии Украины Муженко Виктора Николаевича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - сказано в документе.

Зеленский снял Муженко с должности главы Генштаба ВСУ 21 мая, на следующий день после своей инаугурации. Позже президент также вывел Муженко из состава Совета национальной безопасности и обороны страны. Новым главой Генштаба стал выпускник Московского высшего военного командного училища Руслан Хомчак.

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