В Исламабаде заявили, что Пакистан не станет первым наносить ядерный удар

"Пакистан и Индия являются ядерными державами. Если напряженность [между странами] усилится, то весь мир может оказаться в опасности, - цитирует Хана агентство Reuters. - Мы не станем наносить [ядерный удар] первыми".

Отношения между Индией и Пакистаном серьезно обострились после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан резко осудил такое решение, правительство страны выслало индийского посла из Исламабада и отозвало своего посла из Нью-Дели.