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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

В Исламабаде заявили, что Пакистан не станет первым наносить ядерный удар

Если напряженность в отношениях с Индией усилится, то весь мир может оказаться в опасности, отметил пакистанский премьер

ТАСС, 2 сентября. Исламабад не станет применять ядерное оружие первым. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан.

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"Пакистан и Индия являются ядерными державами. Если напряженность [между странами] усилится, то весь мир может оказаться в опасности, - цитирует Хана агентство Reuters. - Мы не станем наносить [ядерный удар] первыми".

Отношения между Индией и Пакистаном серьезно обострились после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан резко осудил такое решение, правительство страны выслало индийского посла из Исламабада и отозвало своего посла из Нью-Дели.

Теги
ИндияПакистанХан, ИмранВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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