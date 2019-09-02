"Оппозиционная платформа" внесла в Раду законопроекты по достижению мира в Донбассе

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" внесла в Верховную раду законопроекты, направленные на урегулирование конфликта на востоке Украины. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба партии.

Партия подготовила и зарегистрировала в Раде ряд законопроектов, среди которых проект закона "О недопущении уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой, Луганской областей" и проект постановления "О безотлагательных мерах по прекращению боевых действий и восстановлению мира, имплементации минских соглашений", который предполагает подготовку законодательных актов, необходимых для выполнения минских соглашений.

"Оппозиционная платформа" также внесла в Раду проект закона "О порядке применения языков на Украине", который определяет вопросы обязательного применения украинского языка и использования других языков в публичной жизни. Кроме того, партия предлагает Раде принять закон "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе", согласно которому устанавливается процедура проведения референдумов по народной инициативе как на всеукраинском уровне, так и на уровне территориальных общин.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" также зарегистрировала в парламенте ряд законопроектов, направленных на решение социальных и гуманитарных вопросов, установление порядка в ценообразовании и недопущение повышения цен и тарифов на природный газ.

29 августа Верховная рада IX созыва начала работу в пленарном режиме после состоявшихся в июле внеочередных выборов.