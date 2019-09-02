Эксперты оценили вероятность полномасштабной эскалации между "Хезболлах" и Израилем

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Противостояние между ливанским движением "Хезболлах" и Израилем не перерастет в крупномасштабную войну, и серьезное обострение сложившейся ситуации удастся предотвратить. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС в понедельник эксперты.

По словам руководителя Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимира Фитина, в полномасштабной военной акции не заинтересована ни одна из сторон - ни Израиль, ни Ливан, и даже "Хезболлах", и говорить о новой войне не приходится. "Хезболлах" помнит результаты предыдущей войны с Израилем и знает, что если такая война начнется, то, конечно, они [бойцы движения] нанесли бы определенный урон израильскому государству, но фактически Израиль уничтожил бы практически всю инфраструктуру "Хезболлах", если бы дело дошло до реальной большой войны", - продолжил эксперт.

По его мнению, скорее всего, вся эта ситуация ограничится "жесткой риторикой с обеих сторон и возможными акциями, такими как обмен ракетными ударами в ограниченных количествах", и, вероятно, "не должно разрастись в какую-то крупномасштабную акцию".

Как отметил, в свою очередь, эксперт Института Востоковедения РАН Борис Долгов, конфликтная ситуация, сложившаяся между Ливаном и Израилем, длится достаточно давно. "Конфликт с Сирией еще более обострил эти отношения", - добавил он.

Между тем, Долгов также полагает, что серьезного обострения удастся предотвратить, "хотя угрозы с обеих сторон звучат, и были уже прецеденты, были военные действия со стороны Израиля, вторжение на территорию Ливана, чтобы подавить движение "Хезболлах". По его мнению, в данный момент возможно найти какой-то консенсус и предотвратить крупномасштабный конфликт между сторонами.