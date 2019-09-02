Южная Осетия и Грузия продолжат переговоры по ситуации с блокпостом на границе

ЦХИНВАЛ, 2 сентября. /ТАСС/. Контактные группы Южной Осетии и Грузии вновь не пришли к общему решению по урегулированию ситуации с блокпостом на границе и договорились продолжить диалог, сообщил в понедельник журналистам полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.

На прошлой неделе Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.

"Сегодня состоялась встреча в районе госграницы, встреча продолжалась около четырех часов. Основным результатом встречи является то, что мы договорились продолжать диалог", - сказал он, заявив, что требование Южной Осетии - убрать пост.

Он отметил, что югоосетинская сторона настаивает на проведении повторного диалога как можно скорее, до конца недели. Однако, отметил он, вопрос нужно будет согласовать со всеми сторонами, чем займется миссия наблюдателей от Евросоюза. По информации миссии, сообщил Джиоев, встреча должна состояться не позднее середины следующей недели.

По его словам, грузинская сторона объясняет появление поста "своей политической позицией и не намерена снять пост". "Как они говорят, пост никому не угрожает якобы, и что там будет 12-15 человек. Но мы считаем, что этот пост незаконно находится на территории Южной Осетии, предлагаем снять пост и сделать зону от Цнелис до Чорчана - грузинское селение в 4 км от поста, сделать зоной безопасности, чтобы не были вооруженные посты ни одной, ни другой стороны, и приступить к обсуждению прохождения линии госграницы в этом районе", - пояснил Джиоев.

По его словам, также обсуждался вопрос со сбитым 1 сентября беспилотником, но Южная Осетия "не получила внятных пояснений".

О ситуации

В настоящее время идет переговорный процесс между сторонами в формате МПРИ, который был создан в феврале 2009 года в результате Женевских дискуссий, последовавшими за конфликтом 2008 года. На встрече в формате МПРИ 29 августа при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза делегация Южной Осетии потребовала убрать блокпост и покинула встречу из-за отказа Грузии пойти на компромисс.

После этого Южная Осетия выставила у села блокпосты и усилила присутствие в этом приграничном районе. По инициативе югоосетинской стороны 30 августа состоялась техническая встреча участников формата МПРИ, где обсуждался вопрос о снятии грузинского блокпоста. Стороны вновь не пришли к компромиссу, и было решено продолжить обсуждение 2 сентября. Единственное требование югоосетинской стороны - снятие блокпоста грузинской стороной.