Минюст США подготовил законопроект о смертной казни за массовые убийства

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции США подготовило законопроект о введении смертной казни для лиц, виновных в массовых убийствах. Об этом заявил в понедельник руководитель аппарата вице-президента Марк Шорт.

"Команда вице-президента работает с генеральным прокурором Ульямом Барром. Министерство юстиции разработало законопроект, позволяющий ускорить введение смертной казни для лиц, виновных в массовых убийствах, - цитирует Шорта пресс-пул Белого дома. - Это может стать частью финального пакета, который Белый дом предложит Конгрессу".

31 августа полицейские в районе города Одесса (штат Техас) во время выборочной проверки на дороге пытались остановить легковой автомобиль. Водитель машины произвел выстрелы по патрульным, затем - по прохожим, бросил свой автомобиль и угнал почтовый автофургон. Злоумышленник был убит после того, как убил семерых и ранил более 20 человек.

В начале августа в США произошло несколько трагедий со стрельбой. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра в городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция. В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены. В свете произошедшего в стране активно ведут дискуссии о том, какие меры необходимо принять для ужесточения контроля за оборотом оружия.