Пенс: США выступают за Brexit, сохраняющий стабильность на острове Ирландия

ТАСС, 2 сентября. США хотят, чтобы условия соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза поддерживали стабильность на острове Ирландия, а также следовали принципам Белфастского соглашения (или "Соглашения Страстной пятницы") 1998 года. Об этом заявил в понедельник вице-президент США Майкл Пенс по прибытии в Ирландию.

"Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими партнерами в Ирландии и Соединенном Королевстве для поддержки плана Brexit, который создает условия для стабильности, а также сохраняет принципы, заложенные Белфастским соглашением", - приводит агентство Reuters слова Пенса.

Вопрос об ирландской границе до сих пор остается одним из главных препятствий на пути к достижению договоренности об условиях Brexit между Лондоном и Брюсселем. Правительство Великобритании, в частности, беспокоит "бэкстоп" - прописанный в проекте соглашения между королевством и Евросоюзом режим, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, "бэкстоп" в том виде, на котором настаивает Брюссель, будет "антидемократичным и несоответствующим суверенитету Соединенного Королевства как государства", так как предполагает, что Северная Ирландия на неопределенное время останется в составе единого рынка, но из него выйдут остальные части королевства.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Терезы Мэй - предшественницы Джонсона на премьерском посту. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе".