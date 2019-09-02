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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Иран приступит к новому сокращению своих обязательств по ядерной сделке 6 сентября

Третий ответный шаг Тегерана готов, заявил глава МИД республики Джавад Зариф

ТАСС, 2 сентября. Тегеран приступит к реализации третьего шага по сокращению своих обязательств по ядерной сделке в пятницу, 6 сентября. Об этом заявил в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Мы всегда оставляем дорогу открытой для дипломатии. Но наш третий ответный шаг тоже готов, в среду господин президент [Ирана Хасан Роухани] объявит о нем. Я, в свою очередь, сообщу об этом госпоже Могерини (глава европейской дипломатии Федерика Могерини - прим. ТАСС), и в пятницу мы приступим к его выполнению", - сказал он.

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ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, ХасанМогерини, ФедерикаЗариф, Мохаммад Джавад
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