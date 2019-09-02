Иран приступит к новому сокращению своих обязательств по ядерной сделке 6 сентября

ТАСС, 2 сентября. Тегеран приступит к реализации третьего шага по сокращению своих обязательств по ядерной сделке в пятницу, 6 сентября. Об этом заявил в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Мы всегда оставляем дорогу открытой для дипломатии. Но наш третий ответный шаг тоже готов, в среду господин президент [Ирана Хасан Роухани] объявит о нем. Я, в свою очередь, сообщу об этом госпоже Могерини (глава европейской дипломатии Федерика Могерини - прим. ТАСС), и в пятницу мы приступим к его выполнению", - сказал он.