Британские депутаты намерены отсрочить Brexit до 31 января 2020 года при отсутствии сделки

ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Депутаты Палаты общин парламента Великобритании потребуют от правительства отсрочить крайнюю дату выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на 31 января 2020 года, если соглашения об условиях Brexit не будет принято парламентом до 19 октября или если правительство не получит специального разрешения законодательного органа на выход из евросообщества без сделки. Об этом стало известно в понедельник после того, как депутат от оппозиционной Лейбористской партии Хилари Бенн опубликовал в Twitter текст законодательной инициативы.

"Законопроект дает правительству время для достижения нового соглашения с Евросоюзом на заседании Евросовета в следующем месяце или запроса специального разрешения парламента на выход из ЕС без сделки. Однако если ни одно из этих двух условий не будет выполнено до 19 октября, то есть на следующий день после завершения заседания Евросовета, то премьер-министр должен направить письмо председателю Европейского совета с просьбой продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора до 31 января 2020 года", - говорится в тексте законопроекта.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).