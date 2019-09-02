В Минобороны Алжира заявили, что армия страны не потерпит попыток мешать работе госорганов

РАБАТ, 2 сентября. /ТАСС/. Национальная народная армия (ННА) Алжира будет жестко реагировать на любые действия и маневры, имеющие цель продлить кризис в стране. Об этом заявил в понедельник начальник штаба Национальной народной армии, заместитель министра обороны Алжира Ахмед Гаид Салах.

"Мы подтверждаем, что алжирская армия не потерпит каких-либо попыток помешать работе государственных органов. В соответствии с нашими задачами и полномочиями, мы будем жестко противостоять любым действиям и маневрам, имеющим целью продление кризиса, затруднение процесса развития Алжира", - приводит его слова информационное агентство Algeria Press Service.

"Алжир в будущем, как и прежде, останется в прицеле врагов, которые не перестают затевать явно и тайком препятствия для затруднения работы правительства и других государственных органов, для создания тупиковой ситуации и атмосферы волнений в социальной сфере, в надежде довести до конца свои злонамеренные планы - воспрепятствовать процессу национального диалога и затянуть на длительное время кризис", - заявил замминистра обороны.

Ранее в понедельник Гаид Салах призвал в середине сентября определиться с точной датой проведения президентских выборов, организовать их "в разумные и приемлемые сроки, отвечающие настойчивым требованиям народа".

Затянувшийся кризис

Острый общественно-политический кризис в Алжире длится с 22 февраля, когда начались многотысячные манифестации, которые не стихают до сих пор. Поначалу люди добивались ухода с поста президента (1999-2019) Абдельазиза Бутефлики. После того как 2 апреля он сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

2 июня Конституционный совет Алжира объявил о невозможности проведения президентских выборов в стране в изначально запланированную дату - 4 июля. Это произошло после того, как документы, поданные двумя единственными выдвиженцами для регистрации их кандидатами на пост главы государства, были отклонены в связи с нарушением сроков подачи бумаг. После этого Конституционный совет объявил о роспуске избирательной комиссии.

9 июля истек предусмотренный конституцией срок полномочий временного главы государства Абделькадера Бенсалеха. В связи с этим ряд политологов предсказывает вероятность обострения кризиса, который может быть вызван возникновением вакуума власти и нежеланием оппозиции отказываться от своих требований, в числе которых - скорейший уход представителей нынешней правящей элиты.