Президент Чехии поздравил премьера страны с прекращением дела против него

ПРАГА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан поздравил в понедельник премьер-министра республики, долларового миллиардера Андрея Бабиша, которому исполнилось 65 лет, с днем рождения и прекращением расследования уголовного дела, возбужденного против него полицией. Об этом информировало Чешское телевидение.

Земан в течение всего периода пребывания Бабиша на посту премьера, как отметило телевидение, оказывал и оказывает ему поддержку. Он не раз заявлял, что не сомневается в необоснованности выдвинутых против премьера обвинений в финансовых махинациях в одной из принадлежавших ему фирм.

Чешские СМИ сообщили в понедельник, что прокурор Ярослав Шарох, занимавшийся делом премьера, прекратил расследование, которое велось в течение последних четырех лет. Одновременно оно было прекращено в отношении родственников и ближайших соратников Бабиша, которые также проходили по этому делу.

Полиция обвиняла Бабиша в махинациях с финансовыми дотациями из фондов Евросоюза. Ему вменялась в вину организация схемы незаконного присвоения в 2010 году 50 млн крон (около €2 млн) его компанией "Гнездо аиста".

Между тем, законность решения Шароха должна подтвердить прокуратура Праги и, возможно, Генеральная прокуратура Чехии. Об этом сообщил журналистам представитель прокуратуры чешской столицы Алеш Цимбала. "Решение прокурора Шароха является предметом рассмотрения руководства прокуратуры Праги. К нему возможно проявление интереса со стороны Генпрокуратуры", - отметил он.

Решение Шароха прекратить расследование по делу премьера может быть пересмотрено, если вышестоящие инстанции признают его неправомерным. Процесс экспертизы займет как минимум несколько недель. "Это, в частности, связано с тем, что дело Бабиша состоит из 20 тысяч страниц", - сказал Цимбала.