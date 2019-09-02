Власти Мексики заявили о проникновении преступников в ряды силовиков по всей стране

МЕХИКО, 2 сентября. /ТАСС/. Представители преступного мира активно пытаются проникнуть в ряды мексиканских силовых структур. Об этом заявил в понедельник в штате Сонора глава министерства общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо, общаясь с журналистами после пресс-конференции главы государства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

"Уровень этого внедрения разный, поэтому я не хотел бы приводить совершенно никаких данных, - цитирует министра на своем сайте газета El Milenio. - Но я могу сказать, что такая ситуация ясно наблюдается по всей стране". Дурасо подчеркнул, что власти намерены провести "чистку" силовых структур в национальном масштабе, и пилотный проект, направленный на решение этой задачи, будет реализован в Соноре.

Лопес Обрадор 20 августа признал, что его правительству пока не удалось улучшить положение в сфере безопасности. По его словам, власти "смогли стабилизировать ситуацию", но "не добились снижения числа преступлений". В минувшее воскресенье глава государства назвал борьбу с преступностью своей главной задачей.