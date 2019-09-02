Власти Габона опровергли сообщения об ухудшении здоровья президента

ПРЕТОРИЯ, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Габона Али бен Бонго Ондимба взял несколько выходных дней и находится со свой семьей в резиденции в Лондоне. Об этом говорится в опубликованном в понедельник в Либревиле коммюнике президентской канцелярии.

"В Лондоне глава государства проходит плановые осмотры, его здоровье не ухудшилось, наоборот, Али бен Бонго Ондимба входит в полную форму", - отмечается в документе, который цитирует агентство France Presse.

Тем самым официальные власти Габона опровергли распространенное ранее агентством Bloomberg сообщение о том, что 60-летний Али бен Бонго Ондимба госпитализирован в Лондоне в связи с ухудшением самочувствия.

В свою очередь, африканская пресса отмечает, что лидер Габона прибыл в Великобританию из Франции в рамках запланированной поездки, связанной с отмечаемым 17 августа праздником обретения Габоном своей независимости.

Минувшей осенью президент Габона во время визита в Саудовскую Аравию был госпитализирован в Эр-Рияде в связи с проблемами со здоровьем, причины которых официально не раскрывались. Согласно африканским СМИ, Бонго Ондимба мог перенести обширный инсульт. С тех пор он практически не появляется на публике.

Между тем, в понедельник апелляционный суд Либревиля отказался заслушать иск ряда организаций с требованием публичного медицинского освидетельствования президента и признания его неспособным по причине здоровья выполнять свои обязанности. Однако, активисты намерены продолжать свои юридические действия.