США признали, что подписали с Польшей декларацию по сетям 5G из-за действий Китая

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Белый дом признал, что подписанная в понедельник в Варшаве вице-президентом США Майклом Пенсом и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким декларация о "безопасности создания сетей пятого поколения" направлена на противодействие Китаю.

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Пресс-пул, сопровождающий вице-президента в поездке в Польшу и Ирландию, цитирует руководителя его аппарата Марка Шорта: "Мы должны вместе предотвращать [попытки] Коммунистической партии Китая с помощью предприятий как Huawei собирать разведывательную информацию для китайских военных и спецслужб".

Как отмечается в подписанном документе, Польша и США "декларируют стремление укреплять сотрудничество в области 5G". "Защита этой сети нового поколения от нарушений в работе, манипуляций, а также обеспечение приватности и индивидуальных свобод гражданам Польши и США имеют фундаментальное значение", - говорится в декларации.

В своих заявлениях представители США ранее говорили о нежелательности появления в Польше сетей 5G, созданных с помощью китайского оборудования. В январе польские власти задержали сотрудника корпорации Huawei, занимающейся созданием 5G в Европе, по подозрению в шпионаже в пользу КНР. Польша намерена отказаться от использования оборудования Huawei при внедрении 5G, однако решение по этому вопросу пока не принято.