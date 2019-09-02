Британские депутаты представят законопроект по недопущению Brexit без сделки

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Депутаты Палаты общин британского парламента представят во вторник законодательную инициативу, которая призвана не допустить выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Таким образом, депутаты от Лейбористской партии и других оппозиционных сил при поддержке некоторых их коллег-консерваторов, недовольных перспективой жесткого Brexit, в первый день после летних каникул попытаются помешать планам правительства во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном осуществить любой ценой выход страны из ЕС 31 октября, даже если к тому моменту Лондон и Брюссель не достигнут соглашения по Brexit.

Лейборист Хилари Бенн на своей странице в Twitter опубликовал текст законодательной инициативы, которая "дает правительству время для достижения нового соглашения с Евросоюзом на заседании Евросовета в следующем месяце" и позволяет ему составить "запрос на получение специального разрешения парламента на выход из ЕС без сделки". "Однако если ни одно из этих двух условий не будет выполнено до 19 октября, то есть на следующий день после завершения заседания Евросовета, то премьер-министр должен направить письмо председателю Европейского совета с просьбой продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора до 31 января 2020 года", - следует из законопроекта.

"У этого билля есть межпартийная поддержка со стороны депутатов, которые считают, что последствия при отсутствии соглашения для экономики и страны будут весьма разрушительными. Отсутствие сделки - не в национальных интересах", - отметил депутат.

Призыв Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в понедельник перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10, заявил, что не допустит продления переговоров с ЕС по Brexit после 31 октября. Он призвал однопартийцев продемонстрировать единение и "голосовать вместе с правительством против бессмысленной отсрочки", предлагаемой лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином. "Я хочу, чтобы все знали, что ни при каких обстоятельствах я не попросил бы Брюссель об отсрочке", - сказал он.

Телеканал "Скай ньюс" ранее информировал, что дисциплинарный комитет консерваторов предупредил своих депутатов о недопустимости нарушения партийной дисциплины. Дело в том, что от 15 до 25 тори собираются выступить против планов кабмина и поддержать межпартийный законопроект. Если они пойдут на этот шаг, то могут лишиться права представлять Консервативную партию в Палате общин и участвовать в следующих парламентских выборах от ее имени.

Приостановка работы парламента

Королева Елизавета II официально одобрила в среду приостановку работы парламента Великобритании по запросу Джонсона. Отсрочка заседаний парламента должна вступить в силу 9-12 сентября и продлиться до 14 октября. Британский премьер при этом отверг утверждение, что данный шаг направлен на то, чтобы помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без сделки. Это его решение вызвало огромную волну критики как со стороны оппозиции, так среди самих консерваторов.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).