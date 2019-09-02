В Грузии назовут кандидатуру нового премьера

ТБИЛИСИ, 3 сентября. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" во вторник проведет заседание политсовета, после чего будет объявлена кандидатура на должность премьер-министра республики. Он станет пятым по счету главой правительства за семь лет, которые страной правит "Грузинская мечта".

Мамука Бахтадзе, который занимал пост главы правительства с июня 2018 года, в понедельник заявил об уходе в отставку. Причиной отставки премьер назвал то, что выполнил все цели и задачи, поставленные перед ним партией. Он сообщил, что еще с конца весны обсуждал с руководством партии свой уход, и лишь к осени однопартийцы одобрили его решение.

Вероятный преемник

Руководство "Грузинской мечты" отказывается заранее называть имя преемника Бахтадзе, однако эксперты и ряд грузинских СМИ считают, что кресло премьера займет действующий глава МВД, вице-премьер Георгий Гахария, отставки которого по-прежнему требуют участники акций протеста, периодически проходящих у здания парламента. Митингующие обвиняют главу МВД в жестоком разгоне митинга 20-21 июня у парламента.

Что же касается должности, которую сейчас занимает Гахария, то ее, по мнению грузинских СМИ, может занять бывший премьер Ираклий Гарибашвили, который в 2012-2013 годах уже был главой МВД.

Процедура утверждения

После того, как правящая партия выдвинет свою кандидатуру на пост премьер-министра, будущий глава правительства, согласно грузинскому законодательству, может сформировать кабинет министров, а также разработать свою правительственную программу. Эта программа поступает в парламент, который должен проголосовать за или против нового правительства. Для утверждения состава кабмина необходима поддержка большинства из 150 депутатов.

Через два дня после одобрения парламентом кандидатуры нового премьера и его правительственной программы президент Грузии официально назначает главу правительства на должность. Премьер в свою очередь подписывает указы о назначении министров.