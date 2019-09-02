Оппозиция попытается 6 сентября вынести вотум недоверия правительству Словакии

ПРАГА, 3 сентября. /ТАСС/. Парламентская оппозиция инициировала внеочередное заседание Национального совета (парламента) Словакии, на котором попытается вынести вотум недоверия правительству социал-демократа Петера Пеллегрини. Заседание состоится в пятницу, 6 сентября. Об этом ТАСС в понедельник вечером сообщил источник в высшем законодательном органе республики.

"Оппозиция требует отставки правительства из-за того, что премьер поддерживает соратника по партии, госсекретаря Министерства юстиции республики Монику Янковскую", - отметил он.

Полиция расследует контакты Янковской с местным предпринимателем Марианом Кочнером, выступившим заказчиком убийства репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. Чиновник подозревается в том, что, общаясь с ним, значительно превысила служебные полномочия и нанесла серьезный ущерб авторитету национальной юстиции.

Пеллегрини настаивает на уликах против Янковской, которые полиция пока не предоставила. Если они появятся, премьер готов немедленно отказать ей в поддержке. Сама госсекретарь считает разгоревшейся скандал отражением борьбы между партиями-соперниками на словацкой политической сцене.

С инициативой созыва внеочередного заседания парламента выступили 32 депутата от партий оппозиции. Национальный совет состоит из 150 парламентариев. Правительственная коалиция, в которую, кроме социал-демократов, входят Словацкая национальная партия и партия "Мост - Хид", располагает 75 мандатами.

Политологи прогнозируют, что инициаторы созыва внеочередного заседания парламента не смогут заручиться поддержкой большинства депутатов. В рядах оппозиции отсутствует единство и часть парламентариев воздержится от голосования или проголосуют против вынесения вотума недоверия правительству премьера Пеллегрини.

Президент готова назначить правительство чиновников

Между тем президент Словакии Зузана Чапутова, симпатизирующая инициаторам попытки сбросить действующий кабмин, заявила, что рассматривает возможность назначить временное правительство из числа чиновников-профессионалов. Это произойдет, если будет вынесен вотум недоверия и Пеллегрини со своей командой уйдет в отставку. Высший исполнительный орган республики в таком составе действовал бы до парламентских выборов, которые в марте 2020 года предстоят в Словакии.

Убийство журналиста

По делу об убийстве Куциака проходят пять обвиняемых, среди которых предполагаемый убийца, заказчик преступления и посредник, обеспечивавший связь между ними. В заключении находятся четверо из них. Эти четверо также обвинены в подготовке еще трех убийств - адвоката и двух прокуроров.

Куциак и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача, расположенном в районе города Галанта Трнавского края на западе Словакии. Журналист вскрыл коррупционные схемы во властных структурах Словакии и сообщил о наличии контактов двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке с поста премьера лидера партии "Направление - социальная демократия" Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Петер Пеллегрини.