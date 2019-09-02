Советники лидеров "нормандской четверки" завершили переговоры в Берлине

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Внешнеполитические советники лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) завершили переговоры в Берлине. Об этом сообщил в понедельник вечером в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"В Киеве уже полночь, а в Берлине только что завершились переговоры в нормандском формате", - сообщил он.

Россию на встрече представлял помощник президента РФ Владислав Сурков. В переговорах участвовал новый глава МИД Украины Вадим Пристайко. Представитель МИД ФРГ Мария Адебар пояснила его участие в переговорах тем, что ранее он представлял Украину именно в качестве советника президента.

Встреча была призвана продвинуться вперед в подготовке к саммиту лидеров "четверки" и реализации минских договоренностей.