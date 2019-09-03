Президент Бразилии отменил участие в саммите по Амазонии из-за операции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару не примет участие в международной встрече по Амазонии в Колумбии в связи предстоящей ему 8 сентября операцией. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь главы государства Отавиу Регу Баррус.

"В связи с медицинскими рекомендациями президенту будет необходимо с пятницы перейти на жидкую пищу. Как следствие, поездка в Летисию практически невозможна", - сообщил он в ходе брифинга. Как пояснил Баррус, правительство рассматривает возможность отправки на встречу представителя президента.

Лидеры южноамериканских государств, на территории которых расположены леса Амазонии, 6 сентября соберутся в колумбийской Летисии для обсуждения вопросов, связанных с природными пожарами в этом регионе.

В начале сентября 2018 года Болсонару тяжело ранили ножом во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора на юго-востоке Бразилии. Политик провел в больнице более трех недель и перенес две операции. Третье и последнее на данный момент хирургическое вмешательство состоялось в конце января и заключалось в удалении колостомного мешка, который Болсонару использовал из-за повреждений кишечника, и полном восстановлении кишечного тракта.

В воскресенье Болсонару сообщил в своем Twitter о предстоящей госпитализации. Один из врачей, наблюдавших президента в ходе предыдущих госпитализаций в больнице им. Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, осмотрел Болсонару в воскресенье утром. Ранее он высказывал опасения относительно возможности образования грыжи в месте ранения.