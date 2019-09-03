Индонезия обвинила скрывающегося в Британии активиста в подстрекательстве к беспорядкам

СИНГАПУР, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Индонезии обвинили скрывающегося в Великобритании активиста Бэнни Вэнду в подстрекательстве жителей провинций Папуа и Западное Папуа к беспорядкам и призывам к референдуму о независимости. Об этом пишет во вторник газета The Jakarta Post со ссылкой на заявление министра-координатора по вопросам политики, юстиции и безопасности Виранто.

"Думаю, это правда, что Вэнду является частью группы заговорщиков по поводу Папуа. На протяжении длительного времени он активно занимается распространением фальшивой информации, в том числе о якобы нарушениях прав человека", - сказал Виранто. Руководитель администрации президента страны Мулдоко также заявил, что скрывающийся от правосудия активист "проводит дипломатическую мобилизацию и пропагандирует заведомо ложные сведения".

Вэнду считается одним из лидеров "Объединенного освободительного движения Западного Папуа", которое выступает за отделение восточных провинций. В Индонезии ему предъявлены обвинения в организации и участии в нападении на полицейский участок в 2000 году, во время которого погибли шестеро сотрудников правоохранительных органов и несколько гражданских лиц. Кроме того, был нанесен значительный урон ряду административных зданий. Однако Вэнду в 2003 году удалось бежать в Великобританию, где ему и его семье было предоставлено убежище, а затем и гражданство. Одновременно Интерпол объявил его в международный розыск, однако Лондон отказывается его выдавать Джакарте.

Акции протеста проходят в Папуа и Западное Папуа более двух недель. Участники требуют от центрального правительства прекратить расовую дискриминацию коренных жителей, а также провести референдум о самоопределении. Власти выступают против любых попыток независимости этих двух провинций. Мирные демонстрации переросли в погромы административных зданий, магазинов, гостиниц, почти ежедневно происходят столкновения с органами правопорядка. Для стабилизации ситуации на восток страны были направлены около 6 тысяч военнослужащих и полицейских.