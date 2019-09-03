В Японии заявили, что КНДР могла разработать три новых типа баллистических ракет

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. КНДР в этом году могла завершить разработку сразу трех новых типов баллистических ракет малой дальности. Об этом во вторник заявил журналистам министр обороны Японии Такэси Ивая.

"В запусках баллистических ракет малой дальности, которые Северная Корея проводила с мая по август, могли использоваться три новых типа ракет", - приводит его слова агентство Kyodo.

Летом КНДР возобновила ракетные испытания. Последний раз ракетный пуск был осуществлен КНДР 24 августа. Тогда две баллистические ракеты пролетели около 380 км. Японская сторона настаивает на том, что подобные пуски являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.