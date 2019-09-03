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Ситуация на Корейском полуострове

Пхеньян обвинил Сеул в срыве межкорейских договоренностей и нагнетании напряженности

В КНДР заявили, что им более не о чем разговаривать с южнокорейскими властями или садиться с ними за стол переговоров

СЕУЛ, 3 сентября. /ТАСС/. КНДР подвергла критике Республику Корея, обвинив ее в лицемерии и подрыве межкорейского диалога. С таким заявлением выступил во вторник близкий к правительству портал "Уриминчжоккири".

Издание напоминает, что Сеул провел совместные военные учения с США и закупил новые вооружения, включая самолеты-невидимки F-35A.

"Южнокорейские власти лицемерно и нагло прикидываются невинными, говоря о "диалоге" и "реализации межкорейских соглашений", после совершенного ими подрыва отношений Севера и Юга", - отмечается в статье.

"Мы уже объявили, что нам более не о чем разговаривать с южнокорейскими властями или садиться с ними за стол переговоров. Министерству объединения [Республики Корея] следует крепко размыслить над этим, прежде чем разглагольствовать о "диалоге", - подчеркивает сайт.

Южная Корея и США провели в августе совместные командно-штабные учения в режиме компьютерной симуляции без мобилизации войск и боевой техники. Целями учений были заявлены подготовка Штаба по управлению кризисными ситуациями и оценка готовности Республики Корея осуществлять оперативное управление своими войсками в военное время.

В Пхеньяне южнокорейско-американские военные упражнения назвали "репетицией захвата КНДР". В знак протеста Север осуществил серию запусков реактивных снарядов и ракет малой дальности.

Также в конце августа военно-воздушные силы Южной Кореи получили от США еще два многофункциональных истребителя F-35A. Общее количество F-35A производства компании Lockheed Martin в южнокорейских ВВС таким образом достигло шести, а к концу 2019 года их будет уже 10. По плану Минобороны Южной Кореи, в 2021 году на вооружении ВВС страны будут находиться 40 F-35A, которые составят основу боевой мощи этого вида вооруженных сил.

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