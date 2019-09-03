AFP: число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 16

ТАСС, 3 сентября. Число погибших в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в Кабуле, возросло до 16, около 100 человек пострадали. Об этом во вторник сообщило AFP со ссылкой на афганские власти.

Ранее телеканал TOLOnews информировал о пяти погибших и 50 раненых.

Взрыв прогремел неподалеку от жилого квартала. По данным МВД Афганистана, на воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль. После этого произошло возгорание стоящей рядом цистерны с горючим. Многие дома оказались повреждены.

По информации TOLOnews, ответственность за взрыв взяло на себя радикальное афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ).