СМИ: в столице Гаити проходят протесты из-за нехватки топлива

ГАВАНА, 3 сентября. /ТАСС/. Практически все крупные магистрали столицы Гаити Порт-о-Пренса были перекрыты в понедельник участниками протестов, которые были недовольны дефицитом топлива на автозаправочных станциях и ростом цен на бензин. Об этом сообщает газета Hoy.

Отмечается, что в нескольких районах Порт-о-Пренса протестующие сооружали баррикады из шин и поджигали их, бросали камни в полицейских. Они обвиняют в сложившейся ситуации президента Жовенеля Моиза, который, по мнению манифестантов, причастен к коррупции.

Из-за перекрытия дорог цистерны с имеющимся бензином не могли доехать до автозаправочных станций. Это повлекло их закрытие до конца дня.

В конце августа компании топливного сектора Гаити предупреждали, что могут прекратить продажу бензина, если власти страны не покроют долги перед ними. По их данным, правительство должно около $100 млн, что создает проблемы для самих компаний и препятствует их переговорам с банками по кредитам. Власти карибской страны до этого выплачивали субсидии продавцам бензина с целью снизить цены для населения, значительная доля которого проживает за чертой бедности.

Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, - беднейшее государство Западного полушария. В феврале в стране начались массовые акции протеста, их участники требуют отставки президента Жовенеля Моиза, винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации в стране.