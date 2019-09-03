В Киргизии наложен арест на построенную экс-президентом республики мечеть

БИШКЕК, 3 сентября. /ТАСС/. Наложен арест на мечеть, которая была построена в Бишкеке на средства арестованного экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Генеральной прокуратуры республики.

"Судом Первомайского района столицы наложен арест на расположенную в седьмом микрорайоне мечеть, выясняются источники ее строительства", - говорится в сообщении. По данным главного надзорного органа республики, данная мечеть, которая занимает площадь в 1 га, зарегистрирована на принадлежащее Атамбаеву ОсОО "Научно-производственная фирма "Форум". Ранее киргизские власти объявили о наложении ареста на 120 объектов имущества Атамбаева, арест части из них впоследствии был отменен.

Мечеть в седьмом микрорайоне столицы Киргизии начала работать в апреле нынешнего года. Принимавший участие в церемонии ее открытия Атамбаев заверил, что построить объект ему помогали друзья.

Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более 100 человек, в том числе сотрудники милиции. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. По решению суда, Атамбаев был арестован как минимум до 26 октября и доставлен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Бывшему президенту вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш и в Иссык-Кульской области.

Между тем, адвокат бывшего президента Сергей Слесарев считает, что Атамбаев задержан незаконно, потому что обладает статусом экс-президента. Решение парламента о лишении подзащитного данного статуса адвокат назвал антиконституционным.